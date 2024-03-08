Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України

Перші боєприпаси повинні прибути до України вже "найближчими тижнями".

Чехія отримала всі необхідні кошти від союзників для купівлі 800 тисяч снарядів, які будуть відправлені до України.

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Про це заявив президент країни Петр Павел, інформує видання ČTK.

Президент заявив, що "станом на сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, 800 тисяч штук".

Крім того, Павел заявив, що уряд Чехії підпише меморандум з усіма країнами, що долучились до ініціативи – а таких 18 – і проінформує про подальші кроки та графіки постачання. Разом з тим президент відмовився вказувати, які саме країни вклались в ініціативу.

Павел заявив, що за його інформацією перші боєприпаси повинні прибути до України вже "найближчими тижнями".

"Тепер це буде залежати від майстерності наших компаній та міністерства оборони, щоб прискорити весь процес", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чеський мільярдер прагне допомогти Україні боротися з російською агресією.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Чехії зробив нову заяву щодо можливої присутності в Україні військ країн НАТО.

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