Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины

Первые боеприпасы должны прибыть в Украину уже "в ближайшие недели".

Чехия получила все необходимые средства от союзников на покупку 800 тысяч снарядов, которые будут отправлены в Украину.

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Об этом заявил президент страны Петр Павел, передает издание ČTK.

Президент заявил, что "на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, 800 тысяч штук".

Кроме того, Павел заявил, что правительство Чехии подпишет меморандум со всеми присоединившимися к инициативе странами, а таких 18, и проинформирует о дальнейших шагах и графиках поставок. Вместе с тем, президент отказался указывать, какие именно страны вложились в инициативу.

Павел заявил, что по его информации, первые боеприпасы должны прибыть в Украину уже "в ближайшие недели".

"Теперь это будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что чешский миллиардер стремится помочь Украине бороться с российской агрессией.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Чехии сделал новое заявление о возможном присутствии в Украине войск НАТО.

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