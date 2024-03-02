КНДР приостановила поставки боеприпасов в РФ морским путем – СМИ, спутниковые снимки

Суда, связанные с поставками оружия, не появлялись в портах за последние недели.

Северная Корея приостановила поставки оружия морским путем в Россию, что может быть связано с задержками в производстве и логистике в КНДР. Однако перевозить вооружение могут по железной дороге или самолетам.

Об этом говорится в расследовании южнокорейского издания NK Pro.

Как пишет издание, российские суда, занимавшиеся перевозкой оружия, перестали появляться в северокорейском порту Расон, где оружие загружалось на корабли, и в порту назначения на Дальнем Востоке России под названием "Дунай".

По данным NK Pro, боеприпасы в Россию перевозили четыре судна – Lady R, Angara, Maia-1 и Maria. Эти корабли совершили в КНДР не менее 32 рейса.

Последнее судно Maia-1 заходило в порт Расон в Северной Корее 12 февраля, а Lady R – 4 февраля. В течение этого времени также не зафиксирована доставка контейнеров на экспортный причал.

Контейнеры, доставившие Maia-1 и Lady R в начале февраля, остаются в порту за последние недели. Это свидетельствует о том, что они могут быть пустыми или нет необходимости срочно доставлять их в места назначения в Северной Корее.

Все эти корабли подпадают под санкции Министерства финансов США за вероятную причастность к перевозке военной техники и боеприпасов из КНДР в Россию.

Во время пребывания Lady R во Владивостоке менеджер по найму владельца судна MG-Flot подтвердил NK Pro, что судно пройдет ремонтные работы и заберет новых членов экипажа.

Менеджер не сообщил, ожидается ли, что Lady R посетит Северную Корею, лишь объяснив, что судно будет работать по маршруту "Владивосток — Северная Корея — Китай".

Корабли РФ в порту КНДР/Фото: NK Pro

Корабли РФ в порту КНДР/Фото: NK Pro

Корабли РФ в порту КНДР/Фото: NK Pro

"Возможно, операция остановлена из-за проблем с производством в Северной Корее или других логистических трудностей. Также не стоит исключать возможность, что оружие передается в Россию воздушным или железнодорожным транспортом через общую границу обеих стран", — говорится в материале.

Издание пишет, что корабли, участвующие в совместной операции КНДР и России, не включали автоматическую идентификационную систему во время всех отправлений во избежание обнаружения.

Напомним, Сеул ошеломил заявлением о количестве боеприпасов, которые КНДР передала России.

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