КНДР приостановила поставки боеприпасов в РФ морским путем – СМИ, спутниковые снимки

Суда, связанные с поставками оружия, не появлялись в портах за последние недели.
Северная Корея приостановила поставки оружия морским путем в Россию, что может быть связано с задержками в производстве и логистике в КНДР. Однако перевозить вооружение могут по железной дороге или самолетам.
Об этом говорится в расследовании южнокорейского издания NK Pro.
Как пишет издание, российские суда, занимавшиеся перевозкой оружия, перестали появляться в северокорейском порту Расон, где оружие загружалось на корабли, и в порту назначения на Дальнем Востоке России под названием "Дунай".
По данным NK Pro, боеприпасы в Россию перевозили четыре судна – Lady R, Angara, Maia-1 и Maria. Эти корабли совершили в КНДР не менее 32 рейса.
Последнее судно Maia-1 заходило в порт Расон в Северной Корее 12 февраля, а Lady R – 4 февраля. В течение этого времени также не зафиксирована доставка контейнеров на экспортный причал.
Контейнеры, доставившие Maia-1 и Lady R в начале февраля, остаются в порту за последние недели. Это свидетельствует о том, что они могут быть пустыми или нет необходимости срочно доставлять их в места назначения в Северной Корее.
Все эти корабли подпадают под санкции Министерства финансов США за вероятную причастность к перевозке военной техники и боеприпасов из КНДР в Россию.
Во время пребывания Lady R во Владивостоке менеджер по найму владельца судна MG-Flot подтвердил NK Pro, что судно пройдет ремонтные работы и заберет новых членов экипажа.
Менеджер не сообщил, ожидается ли, что Lady R посетит Северную Корею, лишь объяснив, что судно будет работать по маршруту "Владивосток — Северная Корея — Китай".
"Возможно, операция остановлена из-за проблем с производством в Северной Корее или других логистических трудностей. Также не стоит исключать возможность, что оружие передается в Россию воздушным или железнодорожным транспортом через общую границу обеих стран", — говорится в материале.
Издание пишет, что корабли, участвующие в совместной операции КНДР и России, не включали автоматическую идентификационную систему во время всех отправлений во избежание обнаружения.
Напомним, Сеул ошеломил заявлением о количестве боеприпасов, которые КНДР передала России.
Читайте также ведущие новости дня:
- Россия хочет захватить Киев и Одессу: стало известно о новом плане Путина (видео)
- Загадочная смерть мужчины после визита в ТЦК в Тернопольской области: соседи рассказали об удивительных обстоятельствах
- Восстановление полетов: как выглядит пустой аэропорт "Борисполь" и готов ли он к открытию (фото, видео)