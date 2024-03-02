В Одессе под обломком дома нашли ребенка: количество жертв возросло

В Одессе выросло количество погибших в результате ночной атаки российских беспилотников по жилой многоэтажке. Известно о трех жертвах.

Об этом на 09:46 сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Количество жертв российской атаки по Одессе увеличилось до трех человек. Только спасатели деблокировали из-под завалов тело человека", — говорится в сообщении.

По словам Кипера, поисково-спасательная операция на месте попадания российского БПЛА продолжается.

Тем временем в ГСЧС уточнили, что на уровне первого этажа под завалами обнаружено тело погибшего ребенка. В настоящее время проводятся работы по деблокации.

"Всего погибли три человека и восемь пострадали. Спасены пять человек, из них один — ребенок", — подчеркнули спасатели.

К слову, журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что погибшему ребенку было всего три месяца. В городском совете Одессы подтвердили гибель малыша.

"К сожалению количество жертв увеличилось до трех. Из-под завалов получили тело ребенка", — говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чуда не произошло! Спасатели обнаружили тело 3-месячного младенца под обломками дома в Одессе

К слову, сначала сообщалось о нескольких пострадавших и двух погибших жильцах девятиэтажного дома, куда влетел дрон. Кроме того, шесть жителей считали пропавшими без вести.

Напомним, россияне атаковали Одессу во время воздушной тревоги – с 00:37 до 01:43. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что атака была уплотнена, а дроны маневрировали между жилыми домами.

Читайте также: