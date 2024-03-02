Россияне ударили по Украине дронами и ракетами: сколько беспилотников сбило ПВО

Удалось сбить не все дроны.

В ночь на субботу, 2 марта, российские оккупационные войска ударили по Украине беспилотниками "Shahed". Было уничтожено 14 ударных БПЛА.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину — задействовали 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 ударных БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил ВСУ подтвердило атаку Shahed. Отмечается, что 17 дронов оккупанты запустили из российского Приморско-Ахтарска и Балаклеи в Крыму.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 14 Shahed в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей", - отметили в сводке.

Кроме того, россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 с временно оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей.

Ночная атака РФ

Поздно вечером 1 марта, в 22:43, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА. В Харькове раздались взрывы. Сирены звучали более полутора часов.

Местные власти сообщили, что россияне атаковали Харьковщину беспилотниками. Дроны ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Большой Бурлук.

Впоследствии в Одессе прозвучали взрывы. Во время тревоги, продолжавшейся с 00:37 до 01:43, враг атаковал город дронами.

В Одессе в результате вражеского нападения обрушилась часть одного из домов в густонаселенном районе. Также повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления.

В результате атаки россиян разрушена 9-этажка. Спасательная операция на месте "прилета" продолжается. По меньшей мере, два человека погибли, их тела достали из-под завалов спасатели.

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