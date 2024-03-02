В Харькове раздались взрывы

В городе объявлена воздушная тревога.
В ночь на 2 марта 2024 года в Харькове раздалось несколько взрывов.
В ответной области объявлена воздушная тревога.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о том, что группа "шахедов" близится к Харькову с севера.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
"Вражеские беспилотники пытаются атаковать Харьков. Предварительно имеем "прилет" в одном из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — позже сообщил глава города Игорь Терехов.
Очевидцы сообщают о пожаре в городе.
Напомним, ранее в этот же день кафиры ударили КАБами по городу Купянск на Харьковщине. Попали рядом с кафе, ранения получили пять человек. Еще два человека – погибли.
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