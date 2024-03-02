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У Харкові пролунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи

У Харкові - "приліт" в одному з районів міста / Фото: ТСН.ua

У місті оголошена повітряна тривога.

У ніч проти 2 березня 2024 року у Харкові пролунало кілька вибухів.

У відповідній області оголошена повітряна тривога. 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про те, що група "шахедів" наближається до Харкова з півночі.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

"Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо «приліт» в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - пізніше повідомив очільник міста Ігор Терехов. 

Очевидці повідомляють про пожежу у місті. 

Нагадаємо, раніше цього ж дня окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ на Харківщині. Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей – загинули. 

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