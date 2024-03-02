У Харкові пролунали вибухи

У ніч проти 2 березня 2024 року у Харкові пролунало кілька вибухів.

У відповідній області оголошена повітряна тривога.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про те, що група "шахедів" наближається до Харкова з півночі.

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"Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо «приліт» в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - пізніше повідомив очільник міста Ігор Терехов.

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Очевидці повідомляють про пожежу у місті.

Нагадаємо, раніше цього ж дня окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ на Харківщині. Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей – загинули.

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