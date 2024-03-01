Українці вдома збирають дрони-камікадзе для фронту: чи складно це (відео)

Українці дедалі більше долучаються до збирання дронів-камікадзе в домашніх умовах. Найскладніше, кажуть, це дочекатися компонентів, адже більшість імпортні. Решту ж можна без проблем опанувати зі спеціальних курсів, яких тепер в Україні достатньо.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Українці у домашніх майстернях збирають дрони-камікадзе

Геннадій Міщевський самостійно збирає дрони-камікадзе. Облаштовувати домашню майстерню він почав, коли замовив перші деталі, ще навіть не знаючи, як їх з'єднувати. І поки чекав доставку - проходив спеціальні курси.

"Прийшов перший дрон, я зібрав і він полетів. Власне так все і почалося. Наразі зібрав 27 дронів", - каже Геннадій.

Геннадій Міщевський

Каже, найскладніше це дочекатися деталей, і у потрібному об'ємі, бо майже все із Китаю. Зібрати ж дрон самому - зовсім нескладно.

Віолетта Олійник перший дрон збирала дивлячись інструкцію на телефоні. Працює вона у домашній майстерні, де раніше виготовляла прикраси.

"Коли ти вже збираєш кілька дронів, ти запам'ятовуєш послідовність дій і воно якось стає все простіше і простіше", - каже Віолета.

Українець заснував ініціативу "Дрон у кожну хату"

Невеликі дрони найчастіше збирають ентузіасти по всій країні. І хоч ці "пташки" найменші камікадзе, але реально зупиняють ворожі штурми. Включно із найдорожчими броньованими машинами чи танками. Іван Овчарук спочатку збирав сам, долучившись до знайомого, який навчав як це робити. А згодом започаткував ініціативу "Дрон у кожну хату", який і навчає як збирати, паяти, тестувати дрони.

Виготовлення дронів

"Тобто я надаю людям список комплектуючих, і ми вже знаємо - вони перевірені на сотнях дронів", - каже Іван Овчарук.

Частину комплектуючих починають виготовляти і в Україні

Не дуже багато, але потроху частину комплектуючих починають виробляти і в Україні. Поки лише простіші: пропелери, каркаси, або надруковані 3Д-принтерами деталі, якими приміром, військових вже понад рік забезпечує волонтерська ініціатива "ДрукАрмія". Починаючи від муляжів гранат, для навчання військових, і завершуючи масою деталей для дронів - кріпленнями для камер, антен, системи скиду і багато іншого.

"Будь-який дрон, який який злітає в небо, має друковані елементи. І якщо ми виключно для військових друкували, то зараз ми відкрили для дрібних виробників дронів", - каже співзасновник "ДрукАрмії" Євген Вольнов.

Євген Вольнов

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Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про зброю, яка палить техніку окупантів.

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