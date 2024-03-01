Украинцы дома собирают дроны-камикадзе для фронта: сложно ли это (видео)

Украинцы все больше приобщаются к сборке дронов-камикадзе в домашних условиях. Самое сложное, говорят, это дождаться компонентов, ведь большинство импортные. Остальными же можно без проблем овладеть из специальных курсов, которых теперь в Украине достаточно.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Украинцы в домашних мастерских собирают дроны-камикадзе

Геннадий Мищевский самостоятельно собирает дроны-камикадзе. Обустраивать домашнюю мастерскую он начал, когда заказал первые детали, еще не зная, как их соединять. И пока ждал доставку – проходил специальные курсы.

"Пришел первый дрон, я собрал и он полетел. Собственно так все и началось. Сейчас собрал 27 дронов", — говорит Геннадий.

Геннадий Мищевский

Говорит, сложнее всего это дождаться деталей, и в нужном объеме, потому что почти все из Китая. Собрать же дрон самому – совсем несложно.

Виолетта Олейник первый дрон собирала смотря инструкцию на телефоне. Работает она в домашней мастерской, где раньше производила украшения.

"Когда ты уже собираешь несколько дронов, ты запоминаешь последовательность действий и оно становится все проще и проще", — говорит Виолета.

Украинец основал инициативу "Дрон в каждый дом"

Небольшие дроны чаще всего собирают энтузиасты по всей стране. И хотя эти "птички" маленькие камикадзе, но реально останавливают вражеские штурмы. Включая самые дорогие бронированные машины или танки. Иван Овчарук сначала собирал сам, приобщившись к знакомому, который учил как это делать. А потом начал инициативу "Дрон в каждый дом", который и учит как собирать, паять, тестировать дроны.

Изготовление дронов

"То есть я предоставляю людям список комплектующих, и мы уже знаем - они проверены на сотнях дронов", – говорит Иван Овчарук.

Часть комплектующих начинают производить и в Украине.

Не очень много, но понемногу часть комплектующих начинают производить и в Украине. Пока только простые: пропеллеры, каркасы, или напечатанные 3Д-принтерами детали, которыми, например, военных уже более года обеспечивает волонтерская инициатива "ДрукАрмия". Начиная от муляжей гранат, для обучения военных, и завершая массой деталей для дронов - креплениями для камер, антенн, системы сброса и многое другое.

"Любой дрон, который который взлетает в небо, имеет печатные элементы. И если мы исключительно для военных печатали, то сейчас мы открыли для мелких производителей дронов", - говорит соучредитель "ДрукАрмии" Евгений Вольнов.

Евгений Вольнов

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Напомним, воины ВСУ рассказали об оружии, которое зжигает технику оккупантов.

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