Росіяни вдарили по Україні дронами: скільки безпілотників збила ППО

Вночі проти суботи, 2 березня, російські окупаційні війська вдарили по Україні безпілотниками "Shahed". Було знищено 14 ударних БпЛА.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 17 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака РФ

Пізно ввечері 1 березня, о 22:43, у Харківській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. У Харкові пролунали вибухи. Сирени лунали понад півтори години.

Місцева влада повідомила, що росіяни атакували Харківщину безпілотниками. Дрони вдарили по житловому району у Харкові і приватному будинку в селищі Великий Бурлук.