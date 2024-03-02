В Одесі прозвучали вибухи: ворог атакував місто дронами

Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному сході.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Такоє була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Водночас атака "шахедів" із Чорного моря тривала.

Моніторингові канали повідомили, що в Одесі прозвучали вибухи.

"Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони", - наголосили в Силах оборони півдня.

На цей час відомо про приліт у житлову багатоповерхівку в Одесі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. З-під завалів дістають людей.

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Нагадаємо, що раніше окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову.

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