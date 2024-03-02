“А військо це всі Ми”: емоційний допис військового про погляд на тил з фронту

На думку військового, можна багато говорити про новітні технології і супер-зброю, але без людей, які можуть держати ту зброю у руках, перемоги не буде.

Володимир Демченко, який захищає Україну у лавах ЗСУ, поділився своїм баченням настроїв в тилу і ситуації на фронті.

Про це він написав дуже емоційний допис у соціальній мережі Facebook.

“Два дні минуло. Орлівка захоплена, Ласточкине — російський тил, вічне Тоненьке вже сіряк. Далі буде”, – пише військовий.

Володимир також наголошує, що прийняття закону про мобілізацію вкрай важливе, бо без нього “нас чекає катастрофа, масштабів якої можуть обмежити лише залишки ЗСУ для яких вже везуть 3 мільйони китайсько-корейських снарядів”.

Дуже болюча тема – це протипоставлення цивільних військовим.

“Все частіше я чую “Ви”, коли йде мова про війну і збройні сили: перемоги Вам! А от у Вас в армії… взагалі досвід перебування в цивільному середовищі виявляється вкрай травматичним для мене”, – поділився військовий.

На його думку, можна багато говорити про новітні технології і супер-зброю, але без війська, без тих людей, які можуть держати ту зброю у руках, нічого не буде.

“Без війська нам, панове, кінець. А військо – це всі Ми, є і такий займенник… Озираючись навколо мене не покидає відчуття, що це все якась фантасмагорія. Так, ніби з нами в кімнаті голодний лев перетравлює попередню жертву, вже кидає оком на інших, які в цей час пʼють чай, відводять погляд і сподіваються що лев наступними зʼїсть не їх”, – дуже емоційно описує свої відчуття Володимир Демченко.

Військовий також закликав "не мотати нерви розповідями про несправедливість”, бо ті хто не був на фронті просто не можуть собі уявити війну, як вона є.

“Та якби якийсь солдат захотів вам розповісти про несправедливість, то ви би посивіли за ніч від тих розповідей. Різниця в тому, що одні шукають причини, щоб відмовитись від боротьби, а інші шукають причини боротися попри це все”, – пише Володимир.

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