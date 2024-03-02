В Одессе прозвучали взрывы: враг атаковал город дронами

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Такова была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В то же время атака "шахедов" из Черного моря продолжалась.
Мониторинговые каналы сообщили, что в Одессе прогремели взрывы.
"Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны сторожить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны", — подчеркнули в Силах обороны юга.
В настоящее время известно о прилете в жилую многоэтажку в Одессе. Об этом сообщают местные СМИ. Из-под завалов извлекают людей.
Напомним, что ранее кафиры нанесли удары беспилотниками по Харькову.
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