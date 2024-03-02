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Вночі на Дніпропетровщині було гучно: що відомо про атаку росіян

Вночі на Дніпропетровщині було гучно: що відомо про атаку росіян

ППО. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

У ніч проти 2 березня в небі над Дніпропетровською областю знищили три повітряні цілі: ракети та безпілотник

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі гучно було в кількох районах Дніпропетровщини. В області працювала ППО – оборонці з ПвК "Схід" знищили три повітряні цілі", - йдеться у повідомленні.

У Криворізькому районі збили дві ракети, у Новомосковському - дрон-камікадзе.

Крім того, голова ОВА повідомив, що Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії. Минулося без потерпілих. 

Нагадаємо, вночі проти 2 березня росіяни вдарили по Україні дронами. Окупанти випустили 17 БпЛА типу "Shahed". 

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