Французький спецназ в Україні: що задумав Макрон – Le Monde

Франція розглядає можливість відправлення до України спецпризначенців, які могли б “захистити деякі території України та обмежити удари з боку Росії”.

Про це повідомляє видання Le Monde.

Після неоднозначної реакції на пропозицію Макрона, яка пролунала привселюдно, 29 лютого він підкреслив, що його слова про відправку військ до України були “виваженими”.

Відомо, що від початку вторгнення до України в країні були присутні численні державні суб'єкти, пов'язані із західними спецслужбами, часто з військовим статусом. Видання пише, що дипломатичний персонал під прикриттям, радники для України та співробітники спецслужб відіграють певну роль від самого початку війни.

“Дії цих служб за своєю природою є таємними, а отже, не підпадають під дію законів війни”, – сказав Вінсент Крузе, колишній співробітник Генерального директорату зовнішньої безпеки Франції.

Суперечка, розпалена Макроном на початку тижня, відкрила дебати про те, що дехто вважає відкритою таємницею. “Всі держави-союзники присутні в Україні. Не йдеться про бойові підрозділи, але є представники кожної розвідувальної служби, наприклад”, – заявило українське дипломатичне джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Українська сторона задоволена тим, що питання посилення військової присутності союзників у їхній країні “висить у повітрі” ще від грудня. “Якщо є постачання зброї, то там повинні бути люди, які фізично дають інформацію про те, як користуватися цією технікою”, – додали вони.

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