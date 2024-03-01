Французский спецназ в Украине: что задумал Макрон — Le Monde

Франция рассматривает возможность отправки в Украину спецназовцев, которые могли бы "защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России ".

Об этом сообщает издание Le Monde.

После неоднозначной реакции на предложение Макрона, которое прозвучало публично, 29 февраля он подчеркнул, что его слова об отправке войск в Украину были "взвешены".

Известно, что с начала вторжения в Украину в стране присутствовали многие государственные субъекты, связанные с западными спецслужбами, часто с военным статусом. Издание пишет, что дипломатический персонал под прикрытием, советники для Украины и сотрудники спецслужб играют определенную роль с самого начала войны.

"Действия этих служб по своей природе тайны, а значит, не подпадают под действие законов войны", — сказал Винсент Крузе, бывший сотрудник Генерального директората внешней безопасности Франции.

Спор, разгоряченный Макроном в начале недели, открыл дебаты о том, что некоторые считают открытой тайной. Все государства-союзники присутствуют в Украине. Речь не идет о боевых подразделениях, но есть представители каждой разведывательной службы, например», — заявил украинский дипломатический источник, пожелавший остаться анонимным.

Украинская сторона удовлетворена тем, что вопрос усиления военного присутствия союзников в их стране "висит в воздухе" еще с декабря. "Если есть поставки оружия, там должны быть люди, которые физически дают информацию о том, как пользоваться этой техникой", — добавили они.

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