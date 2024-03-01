Ночью будет мороз, а днем - до +15°: погода в Украине 2 марта

Суббота, 2 марта, в Украине будет без осадков и теплой. Местами воздух прогреется до 15° тепла. Хотя ночью – будет мороз.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков в Украине не будет. Ветер – юго-восточный, восточный, скорость которого 5-10 м/с.

Практически на всей территории страны ночью столбики термометров покажут от 2° тепла до 3° мороза. Днем воздух прогреется до 6-11° тепла. Тем временем в западных областях ночью температура воздуха будет 2-7° тепла, а днем поднимется до +10-15°.

Прогноз погоды по Украине на 2 марта. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 2 марта — переменная облачность. Осадков тоже не будет. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, а днем — 6-11° тепла. В Киеве столбики термометров ночью покажут около 0°, а днем – 8-10° тепла.

Погода на выходные — 2-3 марта

Синоптики сообщают, что в ближайшие трое суток в областях преимущественно без осадков. Впрочем, днем 3 марта и ночью против 4 марта в западных областях местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, в воскресенье на востоке страны местами порывы 15-18 м/с.

Прогноз погоды на март

Украинские синоптики сообщили о погоде в марте. Да, по информации Укргидрометцентра, нынешний март не будет ни холодным, ни теплым. Сильных морозов не прогнозируется, однако и одевать легкие наряды рановато. В марте среднесуточная температура переходит через 5 градусов в сторону повышения, но переход происходит постепенно.

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