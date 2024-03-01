Україна розриває ще одну угоду з Росією – подробиці

Уряд схвалив законопроєкт про припинення дії ще однієї угоди з РФ.

Уряд України схвалив законопроєкт про припинення дії угоди з Росією про співпрацю в галузі запобігання промисловим аваріям, катастрофам, стихійним лихам та ліквідації їхніх наслідків.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Схвалено проєкт Закону «Про денонсацію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків»", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що законопроєкт пропонує розірвати міжурядову угоду у звʼязку "з докорінною зміною обставин".

Угода була підписана у Москві 1997 року і ратифікована Верховною Радою 1999 року.

Нагадаємо, Зеленський підписав угоду про "гарантії безпеки" з ще однією країною.

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