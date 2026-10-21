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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Рейс срочно отменили за мгновение до вылета: что нашли в салоне самолета

Перед взлетом самолета обнаружили необычного «пассажира». Рейс срочно упразднили.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Самолет

Самолет / © pixabay.com

В Японии перед вылетом срочно отменили рейс и вызвали специалистов для проверки самолета. Причиной стал необычный «нелегальный пассажир», обнаруженный в салоне во время подготовки к взлету.

Об этом сообщает Metro.

Отмечается, что 40-сантиметровую змею обнаружил механик в аэропорту Фукуока около 13:00 в понедельник. Она пряталась под ковриком салона.

Сообщается, что самолет только что приземлился после рейса из аэропорта Идзумо и готовился отправиться в префектуру Кагосима. Эксперты установили, что пресмыкающийся, вероятно, был диким и не представлял прямой угрозы для людей.

Как именно рептилия попала в кабину, пока остается загадкой, ведь подобные случаи в компании раньше не фиксировали.

«Насколько нам известно, ни разу не было случаев, когда змея попадала в салон самолета», — говорится в заявлении Japan Airlines.

Подобные инциденты в гражданской авиации случаются крайне редко. В частности, в 2019 году пассажир случайно провез 30-сантиметровую змею в рюкзаке из Флориды на Мауи, а в 2022 году рейс AirAsia сменил маршрут из-за рептилии, заметившейся возле панели освещения в салоне.

Напомним, американская авиакомпания JetBlue предложила пассажирам поездки без детей на борту. Новый туристический пакет подразумевает не только специальный авиарейс, но и круиз исключительно для взрослых.

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