Норвегія виділить понад 150 млн доларів для допомоги Україні: на що підуть кошти

Норвегія виділить 153 мільйони доларів на артилерійські снаряди для України.

Про це заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

"Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо з промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 мільярда норвезьких крон, щоб якнайшвидше забезпечити Україну вкрай необхідними артилерійськими боєприпасами", — сказав він.

Ініціатива залежить від кількох союзників, які об’єднаються для фінансування.

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Раніше уряд Норвегії виділив до 2 мільярдів норвезьких крон на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості Норвегії, з яких 1 мільярд норвезьких крон буде використано на конкретні заходи зі збільшення виробничих потужностей Nammo AS.

"Для уряду важливо, щоб норвезька військова підтримка допомагала покривати потреби, які є пріоритетними для України в її оборонній боротьбі. Норвегія пожертвувала 155 мм. артилерійських боєприпасів в Україну за кілька раундів з моменту початку повномасштабного вторгнення трохи більше двох років тому. Ми передали готові гранати з власних запасів Збройних сил, і ми співпрацювали з Данією, щоб зібрати гранати з допоміжними компонентами з обох країн", - додав Стьоре.

Раніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про надання Україні додаткової фінансової та гуманітарної допомоги на суму 800 мільйонів доларів.

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