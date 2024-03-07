Скільки років Росія здатна воювати в Україні: оцінка спецслужб Литви

Високі ціни на нафту, ухилення від санкцій і державні інвестиції забезпечують Росію достатніми ресурсами для війни в Україні з нинішньою інтенсивністю ще принаймні на два роки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на звіт литовських спецслужб.

У спільному звіті Департаменту контррозвідки Держбезпеки та Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві національної оборони Литви вказано, що Росія 2023 року реформувала та зміцнила свою розтерзану боями в Україні армію. РФ перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж свого кордону з НАТО, включно з Фінляндією.

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"Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", – вказал литовські відомства у своїй щорічній оцінці загроз, з якими стикається балтійська країна.

Литовські агентства також писали, що Росія намагається уникнути санкцій, запроваджених проти її оборонної промисловості після вторгнення до Україну.

Як повідомили спецслужби Литви, тоді як до Росії відкрито постачають зброю та боєприпаси тільки Іран і Північна Корея, Китай став її найбільшим постачальником мікрочипів, а юань – основною валютою для міжнародних операцій РФ.

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Відтоді, як 2023 року Росія розмістила боєголовки в Білорусі, вона неухильно будує там інфраструктуру для їхнього використання.

У звіті повідомляється, що російські та білоруські спецслужби посилили свої зусилля щодо вербування литовців, які перетинають кордон. Литва 2023 року затримала кількох своїх громадян, яких звинуватила в наданні даних білоруській розвідці за готівку.

Щодо Китаю, то спецслужби заявили, що Пекін посилив свої шпигунські зусилля в Литві 2023 року після її рішення дозволити Тайваню відкрити де-факто посольство на своїй території 2021 року.

А ще повідомляється, що "пов’язані з Китаєм" хакери регулярно перевіряють литовські державні установи на наявність вразливостей "з метою проникнення до їхніх мереж та викрадення даних".

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Олександр Коваленко оцінив, що коли в Росії закінчиться техніка часів СРСР, війна перейде у фазу "гострого дефіциту". На старих запасах РФ може підтримувати інтенсивність бойових дій не більш, ніж два роки.

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