Господар Кремля поділився з молодими росіянами своїми вигадками про Бандеру.
Президент Російської Федерації Володимир Путін цинічно заявив, що рано чи пізно український та російський народ “возз'єднаються”, принаймні “на духовному рівні”.
Про це він говорив на церемонії закриття Всесвітнього форуму молоді у середу, 6 березня.
“Це [возз’єднання українського і російського народів] неминуче. Але для того, щоб це сталося, потрібно, викорінити все, що цьому заважає. А заважають цьому огидні прояви націоналізму”, - просторікував Путін.
Щоб надати ваги своїм словам, господар Кремля вирішив полякати молодих росіян “бандерівцями”.
“Бандерівці — це послідовники такого собі Бандери, який під час Другої світової війни співпрацював з Гітлером”, - втаємничив присутніх Путін у власні вигадки, попри те, що, як відомо, провідник ОУН Степан Бандера був ув’язнений в нацистському концтаборі після проголошеного у Львові 30 червня 1941 року акту відновлення Української держави.
Щоб нагнати ще більшого жаху, російський президент заявив, що Бандера мільйонами знищував євреїв, поляків, росіян і навіть чомусь білорусів.
За словами Путіна, з портретами таких "страшних" людей, сьогодні, “як з іконами, ходять вулицями великих міст України”.
Нагадаємо, скандальний американський екстелеведучий Такер Карлсон, якого нещодавно використали російські пропагандисти для понад двогодинної розмови з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, заявив, що так і не зрозумів з інтерв’ю господаря Кремля, чому українців потрібно “денацифікувати”.
Читайте також: