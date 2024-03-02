Наступна ціль Путіна: ексміністр оборони США назвав несподівану країну

Головна мета російського диктатора – підірвати демократію у США та в інших країнах.

У разі успіху воєнної кампанії в Україні президент Росії Володимир Путін обере своєю наступною ціллю Грузію.

Про це заявив колишній міністр оборони США та ексдиректор ЦРУ Леон Панетта в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

"Тому абсолютно важливо, щоб США спробували працювати з Грузією для забезпечення її безпеки", - вважає він.

Леон Панетта додав, що, окрім Грузії, Путін може розпочати агресію проти країн НАТО, які межують із Росією.

Він наголосив, що головна мета Путіна – підірвати демократію у США, а також підірвати демократію в інших країнах.

"Очевидно, що для захисту нашої національної безпеки ми маємо зробити так, щоб Путіну не вдалося здійснити свої наміри", - заявив Панетта.

Нагадаємо, в естонській розвідці вважають, що напад Росії на країни НАТО в короткостроковій перспектив є "малоймовірним", втім, це можливо протягом наступного десятиліття.

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