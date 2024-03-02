Следующая цель Путина: экс-министр обороны США назвал неожиданную страну

Главная цель российского диктатора – подорвать демократию в США и других странах.

В случае успеха военной кампании в Украине президент России Владимир Путин изберет своей следующей целью Грузию.

Об этом заявил бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта в интервью изданию "Голос Америки".

"Поэтому совершенно важно, чтобы США попытались работать с Грузией для обеспечения ее безопасности", – считает он.

Леон Панетта добавил, что, кроме Грузии, Путин может начать агрессию против стран НАТО, граничащих с Россией.

Он подчеркнул, что главная цель Путина – подорвать демократию в США, а также подорвать демократию в других странах.

"Очевидно, что для защиты нашей национальной безопасности мы должны сделать так, чтобы Путину не удалось осуществить свои намерения", — заявил Панетта.

Напомним, в эстонской разведке считают, что нападение России на страны НАТО в краткосрочной перспективе является "маловероятным", впрочем, это возможно в течение следующего десятилетия.

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