Китай оголосив про зміцнення дружби з Росією: деталі

Голова МЗС Китаю Ван Ї заявив, що його держава готова працювати над створенням нових рушійних сил співпраці з Росією та над зміцненням дружби з нею.

Про це міністр сказав на пресконференції в кулуарах засідання парламенту в Пекіні, повідомляє Reuters.

"Китай готовий співпрацювати з Росією для розвитку нових рушійних сил співпраці та зміцнення дружби, заявив міністр закордонних справ Ван І", – інформує видання.

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Нагадаємо, що Китай та РФ оголосили про партнерство "без обмежень" ще у лютому 2022 року за кілька днів до повномасштабного вторгнення до України, коли російський президент Володимир Путін відвідав Пекін.

Зауважимо, в кінці лютого 2024 року Business Insider опублікувало статтю, в якій вказало, що "дружба без обмежень" РФ з Китаєм тріщить по швах.

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