Китай объявил об укреплении дружбы с Россией: детали

Глава МИД Китая Ван И заявил, что его государство готово работать над созданием новых движущих сил сотрудничества с Россией и над укреплением дружбы с ней.

Об этом министр сказал на пресс-конференции в кулуарах заседания парламента в Пекине, сообщает Reuters.

"Китай готов сотрудничать с Россией для развития новых движущих сил сотрудничества и укрепления дружбы, заявил министр иностранных дел Ван И", – информирует издание.

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Напомним, что Китай и РФ объявили о партнерстве "без ограничений" еще в феврале 2022 года за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину, когда российский президент Владимир Путин посетил Пекин.

Отметим, в конце февраля 2024 года Business Insider опубликовало статью, в которой указало, что "дружба без ограничений" РФ с Китаем трещит по швам.

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