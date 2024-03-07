Китай объявил об укреплении дружбы с Россией: детали

Пекин готов работать над созданием новых движущих сил сотрудничества с Москвой.
Глава МИД Китая Ван И заявил, что его государство готово работать над созданием новых движущих сил сотрудничества с Россией и над укреплением дружбы с ней.
Об этом министр сказал на пресс-конференции в кулуарах заседания парламента в Пекине, сообщает Reuters.
"Китай готов сотрудничать с Россией для развития новых движущих сил сотрудничества и укрепления дружбы, заявил министр иностранных дел Ван И", – информирует издание.
Напомним, что Китай и РФ объявили о партнерстве "без ограничений" еще в феврале 2022 года за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину, когда российский президент Владимир Путин посетил Пекин.
Отметим, в конце февраля 2024 года Business Insider опубликовало статью, в которой указало, что "дружба без ограничений" РФ с Китаем трещит по швам.
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