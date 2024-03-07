Фактор Беларуси в войне: как Лукашенко помогает России убивать украинцев

Вероятность повторного наступления с территории Беларуси низка. Она важна для России не столько как боевая единица, сколько как материальная и промышленная база, способная обеспечивать потребности ВС РФ.

В конце февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что будет "баллотироваться" в 2025 году в президенты Беларуси. Фактически он будет править страной, как и Путин – Россией, вплоть до своей смерти. В феврале в Беларуси также прошли парламентские "выборы". Мероприятие их конечно же не признало, как и президентские в 2020 году, приведшие к массовым акциям протеста, которые Лукашенко с помощью Путина смог подавить.

Отношение украинцев к Беларуси и режиму Лукашенко изменилось кардинально после 24 февраля 2022, когда российские войска наступали на север и шли на Киев с территории Беларуси. Наше командование говорит, что угрозы с северного направления нет. Больше же говорят о с/х продукции из России и Беларуси, которая идет в Польшу, а затем в другие страны, пока польские фермеры блокируют нашу границу. Однако это не значит, что Беларусь прекратила помогать России в войне против Украины. Напротив, предприятия ОПК РБ активно работают на российскую оборонку, помогая убивать украинцев.

Чтобы понять, как это работает и что именно поставляется, ТСН.ua попросил написать об этом экспертов программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослава Черногора и Павла Радя.

ВПК Белоруссии: надежный союзник российской армии

24 февраля 2022 режим Лукашенко предоставил территорию Беларуси для полномасштабного вторжения России в Украину, тем самым открыв для российских войск прямой путь в украинскую столицу. В первые месяцы россияне использовали белорусскую инфраструктуру и территорию для ракетных ударов, оказания своим военнослужащим медицинской помощи, ремонту техники и т.д. А уж позже, во время объявления в России частичной мобилизации, белорусские полигоны стали местом тренировок российских новобранцев.

Сегодня Беларусь перестала быть причиной для громких информприводов, а вероятность повторного наступления с ее территории на Украину низка. Это, в частности, подтверждает вывод оттуда российской авиации, уменьшение контингента ВС РФ на территории Беларуси до 2 тыс. человек, а также отсутствие воздушных атак с ее территории с октября 2022 года. О режиме Лукашенко вспоминают в контексте скорее гипотетических, а не реальных угроз. Однако есть скрытые от широкого внимания процессы, так или иначе влияющие на ход русско-украинской войны. Речь идет о работе белорусского ВПК на нужды РФ.

Наследие СССР: как построен белорусский ВПК

На сегодняшний день белорусский ВПК — это прямое наследие СССР, от которого остались не только предприятия, но и сама модель развития данного сектора. Принимая во внимание близость к западной границе СССР, на территории Беларуси не располагали крупные оборонные предприятия с полным циклом производства. Следовательно, они выполняли роль субподрядчиков, специализируясь на выпуске различных подсистем и комплектующих. Как и три десятилетия назад, белорусский ВПК в основном ориентируется на выпуск специализированной колесной техники, ремонт и модернизацию вооружения, а также на выпуск оптических приборов, прицельных комплексов, систем управления огнем, радиоэлектронного оборудования и программных комплексов. Такая модель работы белорусских оружейников отличается от помощи, получаемой РФ от Ирана и КНДР – преимущественно боеприпасов и беспилотников, то есть уже готовой продукции полного цикла производства.

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Хотя на территории Беларуси есть значительное количество действующих предприятий, доступных на сегодняшний день мощностей недостаточно, чтобы покрывать весь спрос, вызванный тесным сотрудничеством с РФ. Поэтому на некоторых из них, таких как ОАО "Пеленг", специализирующееся на изготовлении прицелов наводчика для бронетехники, открывают новые производственные корпуса, а некоторые заводы гражданского назначения постепенно перепрофилируют под производство продукции для нужд ВПК.

Тесная интеграция с ВПК РФ: при чем здесь ядерное оружие

Белорусский и российский ВПК тесно интегрированы, а сотрудничество в оборонной сфере важно как для Минска, так и для Москвы. Хотя в течение 2015-2019 годов режим Лукашенко пытался всячески уменьшать долю российского рынка в своем экспорте, сбалансируя влияние Кремля, однако в 2022 году она составила 60% (в 2019 году доля российского рынка колебалась в пределах 26%). Такая ситуация вполне естественна, учитывая начало столь масштабных боевых действий и необходимости изготовления новой продукции для нужд российской армии, самостоятельно обеспечить которую российская оборонка до сих пор не в состоянии.

Особое значение для РФ имеет высокотехнологичная продукция – в первую очередь оптические и оптико-электронные системы прицеливания, устанавливаемые на российскую бронетехнику. Кроме того, на предприятиях белорусского ВПК осуществляют ремонт и модернизацию российской техники, в том числе самолетов, а также производят шасси для российских ракетных комплексов.

Хотя Россия получила от Беларуси более 200 единиц техники, среди которых сняты с баз хранения танки, БМП и грузовики, чисто белорусские разработки в руки россиян не попадали. Если экспорт РОСВ "Полонез" теоретически мог блокировать Китай, являющийся поставщиком ракетных технологий, то отсутствие на фронте довольно успешных белорусских модернизаций техники советского образца, таких как РСЗО "Град-1А" или РСЗО "Ураган-М", вызывает некоторые вопросы. Тем более, что эта техника явно понадобилась бы российской армии.

Достоверно не известно, чем обусловлено такое положение дел, однако возможны три версии.

Первая – армия РФ просто не нуждается в белорусской технике, что на самом деле не совсем логично ввиду постоянного дефицита вооружения, существующего в условиях войны таких масштабов.

Вторая – белорусский ВПК настолько загружен заказами, что просто не в состоянии модернизировать собственную технику или производить новую. Однако здесь тоже существуют сомнения, ведь белорусские оружейники представляют новые образцы вооружений, а новая техника поступает на вооружение бригад.

Третья – Лукашенко "продает" Путину идею наличия постоянных угроз со стороны НАТО, а затем — необходимости придерживания белорусской техники "для себя". Частично в этот нарратив вкладывается и размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия, однако ситуация более многогранна, затрагивая, в частности, отношения между двумя диктаторами. Именно с особенностями взаимоотношений между Путиным и Лукашенко связана логика поведения последнего режима.

Искусство поиска выгоды: Лукашенко тянет из Путина деньги

Лукашенко, оказавшись в очень непростой для себя ситуации, и будучи вынужденным пойти навстречу Путину в критических для него вопросах, не избавился от старой привычки – вытаскивать российские деньги повсюду, где только возможно. Это, в частности, подтверждает информация от ГУР МО, согласно которой белорусский подрядчик Волавто выставил российской стороне расчеты за изготовление деталей и узлов к РСЗО Град, которые на 500-600% превышали ожидаемую россиянами стоимость.

Поэтому активная работа ВПК и значительные объемы промышленного производства не только обеспечивают постоянные денежные поступления от выполнения заказов, но и являются одним из факторов хрупкого роста, но роста белорусской экономики. Известно, что для этого в КНР были зарегистрированы белорусские компании, которые занимаются импортом подсанкционных технологий из Японии и других азиатских государств, чтобы обеспечить бесперебойную работу ВПК. В частности речь идет о прецизионных деталях для двигателей, датчиков и другого оборудования, необходимого для изготовления танков и другого вооружения.

Кроме этого, в действиях Лукашенко есть еще и политический элемент. Использование белорусских разработок в боевых условиях может увеличить количество потенциальных покупателей, как в Азии, так и в Африке. А ужесточение военно-промышленной кооперации с некоторыми из них, прежде всего из КНР, может помочь сбалансировать влияние Кремля и уменьшать его долю в оборонном заказе РБ.

Пока будет продолжаться российско-украинская война, военно-технологическое сотрудничество между Россией и Беларусью не будет уменьшаться. Это обусловлено тем фактом, что белорусские оружейники являются монополистами в контексте изготовления определенных подсистем и комплектующих для российской армии, что обеспечивает доступ к большому рынку и даже создает возможности для злоупотребления, как в случае поставки деталей для РСЗО "Град".

Следовательно, Украине и западным партнерам необходимо уделять куда большее внимание вопросу функционирования белорусского ВПК, пытаясь отрезать его от доступа к иностранным технологиям и подорвать сотрудничество с российской стороной.

Цели для ВСУ: s tatus quo на белорусском направлении

Загруженность ряда компаний белорусского ВПК заказами для нужд русской армии является одной из обстоятельств маловероятности повторного пришествия с местности РБ. Белоруссия важна для РФ не столько как боевая единица, сколько как "тихая гавань", материальная и промышленная база, которая может помогать обеспечивать потребности ВС РФ. Кроме того, официальный Минск является одним из каналов обхода западных санкций, что обусловлено введением меньшего спектра экономических ограничений против Беларуси.

Непосредственное участие режима Лукашенко в войне против Украины превратило бы белорусские предприятия ВПК и другие стратегически важные объекты в цель для украинской армии (то, от чего ВСУ содержались во время первой фазы полномасштабного вторжения), а для поражения некоторых из них, например Мозырьскому НПЗ, Украине было бы достаточно применять дальнобойную артиллерию. Следовательно, вполне вероятно, что Россия столкнулась бы с перебоями поставки продукции военного назначения, а внутренняя стабильность режима Лукашенко сильно пошатнулась.