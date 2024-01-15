Беларусь строит военный городок у границы с Украиной: Коваленко ошеломил целью

Беларусь строит военный городок в 40 километрах от границы с Украиной. Это связано с тем, что Россия готовится к новой волне мобилизации — еще большей, чем в 2022 году.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном интервью TSN.UA.

Напомним, как сообщает белорусская служба "Радио Свобода", первая очередь строительства военного городка в Беларуси уже должна быть возведена в марте 2024 года. А Лукашенко ранее сообщал о том, что создается Южное оперативное командование.

Александр Коваленко рассказал, что Беларусь уже давно играет роль страны, являющейся площадкой для информационно-психологической спецоперации против Украины. В первую очередь милитарного порядка — то есть представляющая угрозу.

"Именно поэтому мы на северном плацдарме укрепляли наши рубежи. Генерал Наев, например, регулярно демонстрирует, насколько эти рубежи укрепляются, и что у нас есть защита с северного направления. А в остальном Беларусь — это марионетка, которая используется Россией по состоянию на сегодняшний день как площадка. Ну не только для ИПСО (информационно-психологических операций), а также для будущей подготовки своих мобилизованных, что происходило в 2022 году и даже в 2023 году в первом квартале”, — говорит Александр Коваленко.

Алина Туришин и Александр Коваленко / Фото: ТСН.ua

Россия именно на территории Беларуси готовила своих мобилизованных, которые в рамках так называемой частичной мобилизации были призваны в ряды российских оккупационных войск, напомнил военно-политический обозреватель.

“Я скажу так: после окончания так называемых выборов президента России там начнется новая волна мобилизации. Но она будет значительно большей, чем та частичная мобилизация, которую мы могли наблюдать в конце сентября 2022 года. И России нужны, соответственно, какие-то мощности для подготовки этих мобилизованных. Потому что если ты отправляешь какого-нибудь среднестатистического, я не знаю, программиста из Магадана в зону боевых действий без соответствующей подготовки, то это — живое мясо. Если тебе нужно живое мясо, а в большинстве своем россияне так и нужны Путину, то их можно так использовать", — рассказал Александр Коваленко.

Однако, по его словам, России нужно нечто большее: формирование новых подразделений, восстановление боеспособности, ротация и в то же время не потерять те позиции, которые они сейчас контролируют.

"И в перспективе еще получение новых позиций, то есть продвижение во время наступления. Следовательно, какая-то часть от мобилизованных будет отправляться на подготовку. А эта часть может ли она полностью, если мы говорим о мобилизации 500 тысяч, может ли она полностью быть подготовлена на территории Российской Федерации? Нет, такого ресурса там нет”, — говорит Александр Коваленко.

Он отметил, что на территории России нет такого количества полигонов, воинских частей, казарм, которые могли бы разместить такую группировку.

"Поэтому, соответственно, Беларусь будет использоваться именно для этого. Для подготовки россиян во время их новой волны мобилизации. И поэтому после так называемых выборов президента Российской Федерации мы увидим, как в Беларусь будут направляться новые эшелоны с личным составом для размещения и подготовки", — рассказал Александр Коваленко.

По его словам, такое близкое расположение военного городка к границе не может быть связано с какими-либо угрозами для Украины.

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