Білорусь будує військове містечко біля кордону з Україною: Коваленко приголомшив метою

Білорусь будує військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною. Це пов’язано із тим, що Росія готується до нової хвилі мобілізації — ще більшої, ніж 2022 року.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA.

Нагадаємо, як повідомляє білоруська служба “Радіо Свобода” перша черга будівництва військового містечка в Білорусі вже має бути зведена в березні 2024 року. А Лукашенко раніше повідомляв про те, що створюється Південне оперативне командування.

Олександр Коваленко розповів, що Білорусь вже давно відіграє роль країни, яка є майданчиком для інформаційно-психологічної спецоперації проти України. У першу чергу мілітарного порядку — тобто яка становить загрозу.

“Саме тому ми на північному плацдармі укріплювали наші рубежі. Генерал Наєв, наприклад, регулярно демонструє, наскільки ці рубежі укріплюються, і що в нас є захист з північного напрямку. А в іншому Білорусь — це маріонетка, яка використовується Росією станом на сьогодні як майданчик. Ну не тільки для ІПСО (інформаційно-психологічних операцій), а також для майбутньої підготовки своїх мобілізованих, що відбувалося в 2022 році та навіть у 2023 у першому кварталі”, — каже Олександр Коваленко.

Аліна Туришин і Олександр Коваленко / Фото: ТСН.ua

Росія саме на території Білорусі готувала своїх мобілізованих, яких в рамках так званої часткової мобілізації було призвано до лав російських окупаційних військ, нагадав військово-політичний оглядач.

“Я скажу так: після закінчення так званих виборів президента Росії, там розпочнеться нова хвиля мобілізації. Але вона буде значно більша, аніж та часткова мобілізація, яку ми могли спостерігати наприкінці вересня 2022 року. І Росії потрібні, відповідно, якісь потужності для підготовки цих мобілізованих. Бо якщо ти відправляєш якогось там середньостатистичного, я не знаю, програміста з Магадану в зону бойових дій без відповідної підготовки, то це — живе м'ясо. Якщо тобі потрібно живе м'ясо, а в більшості своєму росіяни так само і потрібні Путіну, то їх можна так використовувати”, — розповів Олександр Коваленко.

Однак, за його словами, Росії потрібно щось більше: формування нових підрозділів, відновлення боєздатності, ротація і водночас не втратити ті позиції, які вони зараз контролюють.

“І в перспективі ще отримання нових позицій, тобто просування під час наступу. Отже, якась частина від мобілізованих буде відправлятися на підготовку. А ця частина, чи може вона повністю, якщо ми говоримо про мобілізацію 500 тисяч, чи може вона повністю бути підготовленою на території Російської Федерації? Ні, такого ресурсу там немає”, — каже Олександр Коваленко.

Він зазначив, що на території Росії немає такої кількості полігонів, військових частин, казарм, які могли б розмістити таке угруповання.

“Тому, відповідно, Білорусь буде використовуватись саме для цього. Для підготовки росіян під час їхньої нової хвилі мобілізації. І тому після так званих виборів президента Російської Федерації ми побачимо, як до Білорусі будуть прямувати нові ешелони з особовим складом для розміщення та підготовки”, — розповів Олександр Коваленко.

За його словами, таке близьке розташування військового містечка до кордону не може бути пов'язано з якимись загрозами для України.

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