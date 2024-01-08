Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Міноборони Білорусі будує нове військове містечко за 40 км від кордону з Україною: що відомо (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1161
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Міноборони Білорусі будує нове військове містечко за 40 км від кордону з Україною: що відомо (фото)

Будівництво табору під Гомелем / Фото: Радіо Свобода

Завершення будівництва військового об'єкта очікується до 2027 року.

Білорусь будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною, де, ймовірно, розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.

Про це пише білоруська служба "Радіо Свобода".

Як повідомляє видання, будівництво військового об’єкту розпочалося 2023 року та має завершитися 2027 року. Перша черга будівництва має бути здана вже в березні 2024 року.

Видання зазначає, що будівництво може бути пов’язане із заявами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в травні 2022 року, який тоді оголосив про створення в збройних силах "Південного оперативного командування"

Будівництво відбувається на території кількох колишніх дитячих таборів.

Паспорт об'єкта / ©
Паспорт об'єкта

Колишній білоруський офіцер, який нині воює в полку Каліновського (зʼєднання в складі ЗСУ - ред.) у коментарі виданню зазначив, що нове військове містечко може стати передовою базою на випадок можливого нападу на Україну з півночі – для захоплення Чернігова.

Також військовий експерт Олег Жданов зазначив виданню, що ймовірно, у новому військовому містечку розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.

Нагадаємо, ЗСУ зводять лінію оборони на кордоні з Білоруссю та РФ.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1161
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація