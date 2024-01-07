"Буде одна велика Буча": експерт про єдину альтернативу мобілізації

Велика мобілізація потрібна не ЗСУ чи владі, а насамперед самим українцям.

Це пояснив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий у себе в Facebook.

"Сказати що ЗСУ потрібна мобілізація, це те саме що сказати що ЗСУ потрібно воювати. Ні, мої дорогенькі. Це нам з вами, українському тилу потрібно, щоб окупанти не прийшли до нас в дім, не вибили нас, не зґвалтували і не пограбували", – наголосив Дикий.

Він пояснив, що для захисту країни у ЗСУ має бути достатньо бійців.

"От саме так виглядає правильна послідовність того, кому що потрібно у цьому житті, і постановка питання "ЗСУ потрібна мобілізація", "армія вимагає дати людей" тощо – це переставляння з ніг на голову та повна підміна понять", – зазначає експерт.

Дикий вважає, що мобілізацію було варто посилювати не зараз, а більше року тому. Він наголосив, що неможливо успішно воювати проти ворога, значно чисельнішого за тебе.

Війна зброєю "дискотека вісімдесятих"

"Ми з ворогами воюємо зброєю одного покоління ("дискотека вісімдесятих" із незначними вкрапленнями більш сучасних технологій), використовуємо в точності однаковий спектр видів озброєння, часто-густо одні й ті самі моделі. Щось краще у них, щось у нас, але загалом це одна вагова категорія стосовно технологічного рівня, і явна перевага у ворога за кількістю озброєнь", – каже Дикий.

Експерт зауважив, що Україна весь час воюєм меншою кількістю бійців, аніж ворог. І успіхи та перемоги ЗСУ здобуті меншим військом над більшим.

"Але всьому є межа, і межа досягнень суто за рахунок більшої мотивації наших воїнів пройдена. Тепер компенсувати ворожу кількість мусимо нашою кількістю", – говорить аналітик.

За його словами, до оголошення загальної мобілізації в РФ був шанс здолати російський контингент силами тих, хто пішов в армію навесні 2022-го. Але як тільки Росія почала велику мобілізацію, стало ясно що і Україні цього ніяк не уникнути.

Якщо не мобілізація, тоді окупація

Дикий наголосив, що єдиною альтернативою масовій мобілізації є окупація росіянами.

"Треба збагнути, що люди, які одягнули піксель майже два роки тому, фізично не здатні довоювати цю війну до перемоги. Вони здатні ще якийсь час тримати фронт, та забезпечити нам у тилу ще декілька місяців спокійного життя в стилі "не дивись нагору" (в нашій версії – "вірю у ЗСУ"), але не більше. А далі вони просто закінчаться, і якщо ми до того їх не замінимо, прийде орда.

Ще треба збагнути, що ніхто не пропонує нам проміжних варіантів. Нема опції "зустрітись посередині", нема прийнятного, хоч може і неприємного компромісу. Росія не приховує, що не погодиться ні на який компроміс, і що має намір воювати саме до "пабєди", тобто до повної окупації України та "окончатєльного рєшенія укрАінскаво вапроса", в гітлерівському розумінні остаточних рішень", – попередив експерт.

Він нагадав, що у Кремлі прямо говорять про "врємєнно окупірованниє русскіє города Кієв, Днєпропєтровск, Запорожьє, Одєссу, Харьков і многіє другіє", що свідчить про те, що РФ не збирається зупинятися, поки не завоює всю Україну.

Буде одна велика Буча

"Окупація буде не як у Криму – це буде спершу одна велика Буча, яка потім перетвориться на один великий Херсон. Тобто спершу прийдуть не "вєжлівиє люді", а "бойові буряти", витягнуть із підвалів ухилянтів, які там пересидять мобілізацію, на їхніх очах розважаться з їхніми жінками та дітьми. До тих кого буряти не пристрелять, трохи згодом прийдуть ФСБшники, і кожному пригадають і найменший донат, і найвіддаленіших родичів у ЗСУ, і навіть лайки у соцмережах. І лише для тих, хто якось і це переживе, наступить Крим – але не Крим-2014, а Крим-2023, з тотальною мобілізацією, і російськими воєнкомами, яким всяку байду не порозказуєш", – попередив колишній командир роти батальйону "Айдар".

На думку експерта, у випадку окупації Європа закриє кордони з Україною і не прийматиме мільйони біженців. Українці залишаться сам на сам з ворогом.

Наскільки великою має бути мобілізація в Україні

"Дивимось на масштаб мобілізації у ворогів, і "дзеркалимо", якщо не точна кількість, то принаймні порядок величин має бути тим самим. Впродовж 2023-го армія РФ поповнилась півмільйоном контрактників, до того восени 2022-го вони набрали 450 тисяч мобіків. Набір на Росії триває", – каже Дикий.

На його думку, озвучена публічно цифра у пів мільйона новобранців для ЗСУ – це не забагато, а навіть замало.

Українці закінчаться швидше, ніж росіяни?

"Росіян все одно більше ніж нас. Тобто скільки б ми не мобілізували, ми все одно закінчимося раніше за них". Дуже поширена помилка.

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Цей аргумент, який ніби виглядає логічним та непереборним, насправді вибудований на хибному припущенні. Він мав би сенс, якби за кожного вбитого ворога ми втрачали по одному своєму бійцю. Натомість реально наші втрати значно менші за ворожі", – пояснив експерт.

Раніше Євген Дикий цинічно пояснив ухилянтам, чому в армії більше шансів вижити.

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