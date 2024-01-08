Ранковий обстріл Харкова: перші подробиці від влади

У Харкові та області оголошена повітряна тривога.
Сьогодні, 8 січня, окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
З його слів, тип озброєння встановлюється.
"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація оновлюється. У м. Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок", - зазначив він.
Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці.
Раніше стало відомо, що під час повітряної атаки у Харкові пролунали вибухи.
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