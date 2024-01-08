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Ранковий обстріл Харкова: перші подробиці від влади

Ранковий обстріл Харкова: перші подробиці від влади

Окупанти атакували Харків / Фото: Associated Press

У Харкові та області оголошена повітряна тривога.

Сьогодні, 8 січня, окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову. 

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

З його слів, тип озброєння встановлюється. 

"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація оновлюється. У м. Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок", - зазначив він.

Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці.

Раніше стало відомо, що під час повітряної атаки у Харкові пролунали вибухи.

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