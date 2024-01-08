Утренний обстрел Харькова: первые подробности от власти

В Харькове и области объявлена воздушная тревога.
Сегодня, 8 января, оккупанты нанесли минимум четыре удара по Харькову.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
По его словам, тип вооружения устанавливается.
"На данный момент — без пострадавших. Информация обновляется. В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом", — отметил он.
Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.
Ранее стало известно, что во время воздушной атаки в Харькове раздались взрывы.
Читайте также: