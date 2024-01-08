Утренний обстрел Харькова: первые подробности от власти

В Харькове и области объявлена воздушная тревога.

Сегодня, 8 января, оккупанты нанесли минимум четыре удара по Харькову.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, тип вооружения устанавливается.

"На данный момент — без пострадавших. Информация обновляется. В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом", — отметил он.

Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.

Ранее стало известно, что во время воздушной атаки в Харькове раздались взрывы.

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