Є пуски крилатих ракет та "Кинджалів".

Сьогодні, 8 січня, в Україні оголошено повномасштабну тривогу.

У Львівській ОВА повідомили, що близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України.

Зафіксовано виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано також зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Пуск "Кинджала". На межі Київської та Черкаської областей. Вектор руху - західний. Загроза для Вінниччини", - сказано в повідомленні.