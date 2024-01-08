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Близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України

Близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України

Фото: Associated Press

Є пуски крилатих ракет та "Кинджалів".

Сьогодні, 8 січня, в Україні оголошено повномасштабну тривогу.

У Львівській ОВА повідомили, що близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України.

Зафіксовано виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано також зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Пуск "Кинджала". На межі Київської та Черкаської областей. Вектор руху - західний. Загроза для Вінниччини", - сказано в повідомленні.

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