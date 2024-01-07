"Будет одна большая Буча": эксперт о единственной альтернативе мобилизации

Большая мобилизация нужна не ВСУ или власти, а, прежде всего, самим украинцам.

Это объяснил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий у себя в Facebook.

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"Сказать что ВСУ нужна мобилизация, это сродни сказать что ВСУ нужно воевать. Нет, мои дорогие. Это нам с вами, украинскому тылу нужно, чтобы оккупанты не пришли к нам в дом, не выбили нас, не изнасиловали и не ограбили", – подчеркнул Дикий.

Он пояснил, что для защиты страны у ВСУ должно быть достаточно бойцов.

"Вот именно так выглядит правильная последовательность того, кому что нужно в этой жизни, и постановка вопроса "ВСУ нужна мобилизация", "армия требует дать людей" и т.д. – это переставление с ног на голову и полная подмена понятий", – отмечает эксперт.

Дикий считает, что мобилизацию стоило усиливать не сейчас, а больше года назад. Он подчеркнул, что невозможно успешно воевать против врага, значительно многочисленнее тебя.

Война оружием "дискотека восьмидесятых"

"Мы с врагами воюем оружием одного поколения ("дискотека восьмидесятых" с незначительными вкраплениями более современных технологий), используем в точности одинаковый спектр видов вооружения, сплошь и рядом одни и те же модели. Что-то лучше у них, что-то у нас, но в общем это одна весовая категория по отношению к технологическому уровню, и явное преимущество у врага по количеству вооружений", – говорит Дикий.

Эксперт отметил, что Украина все время воюем меньшим количеством бойцов, чем враг. И успехи и победы ВСУ одержаны меньшим войском над большим.

"Но всему есть предел, и предел достижений сугубо за счет большей мотивации наших воинов пройден. Теперь компенсировать вражеское количество должны нашим количеством", – говорит аналитик.

По его словам, до объявления общей мобилизации в РФ был шанс преодолеть российский контингент силами ушедших в армию весной 2022-го. Но как только Россия начала большую мобилизацию, стало ясно, что и Украине этого никак не избежать.

Если не мобилизация, тогда оккупация

Дикий отметил, что единственной альтернативой массовой мобилизации является оккупация россиянами.

"Надо понять, что люди, одевшие пиксель почти два года назад, физически не способны довоивать эту войну до победы. Они способны еще какое-то время держать фронт и обеспечить нам в тылу еще несколько месяцев спокойной жизни в стиле "не смотри вверх" ( в нашей версии – "верю в ВСУ"), но не больше, а дальше они просто закончатся, и если мы к тому их не заменим, придет орда.

Еще нужно понять, что никто не предлагает нам промежуточных вариантов. Нет опции "встретиться посередине", нет приемлемого, хотя может и неприятного компромисса. Россия не скрывает, что не согласится ни на какой компромисс, и что намерена воевать именно до "победы", то есть до полной оккупации Украины и "окончательного решения укрАинского вопроса", в гитлеровском понимании окончательных решений", — предупредил эксперт.

Он напомнил, что в Кремле прямо говорят о "временно окупированных русских городах Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Харькове и многих других", что свидетельствует о том, что РФ не собирается останавливаться, пока не завоюет всю Украину.

Будет одна большая Буча

"Оккупация будет не как в Крыму — это будет сперва одна большая Буча, которая потом превратится в один большой Херсон. То есть сначала придут "боевые буряты", вытащат из подвалов уклонистов, которые там пересидят мобилизацию, на их глазам развлекутся с их женщинами и детьми. Того кого буряты не пристрелят, чуть позже придут ФСБшники, и каждому вспомнят и самый маленький донат, и самых отдаленных родственников в ВСУ, и даже ругательства в соцсетях. И только для тех, кто как-то и это переживет, наступит Крым — но не Крым-2014, а Крым-2023, с тотальной мобилизацией, и российскими военкомами, которым всякую байду не расскажешь", — предупредил бывший командир роты батальона "Айдар".

По мнению эксперта, в случае оккупации Европа закроет границы с Украиной и не будет принимать миллионы беженцев. Украинцы останутся один на один с врагом.

Насколько велика должна быть мобилизация в Украине

"Смотрим на масштаб мобилизации у врагов, и "зеркалим", если не точное количество, то по крайней мере порядок величин должен быть прежним. В течение 2023-го армия РФ пополнилась полумиллионом контрактников, к тому осенью 2022-го они набрали 450 тысяч мобиков. Набор в России продолжается", – говорит Дикий.

По его мнению, озвученная публично цифра в полмиллиона новобранцев для ВСУ – это не слишком много, а даже мало.

Украинцы закончатся быстрее россиян?

"Россиян все равно больше нас. То есть сколько бы мы ни мобилизовали, мы все равно закончимся раньше них". Очень распространено заблуждение.

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Этот аргумент, который выглядит логичным и неотразимым, на самом деле выстроен на ложном предположении. Он имел смысл, если бы за каждого убитого врага мы теряли по одному своему бойцу. Зато реально наши потери значительно меньше вражеских", – объяснил эксперт.

Ранее Евгений Дикий цинично объяснил уклонистам, почему в армии больше шансов выжить.

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