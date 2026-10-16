Зміни до бронювання: прем’єр Корецький зробив заяву

Сергій Корецький / © Getty Images

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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький запевнив, що зміни до системи бронювання не передбачатимуть радикальних нововведень для критично важливих підприємств оборонного та енергетичного комплексів.

Про це він заявив під час години запитань до уряду, пише «Інтерфакс-Україна».

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«Постанова ця в процесі опрацювання, вона обов’язково буде доопрацьована, ухвалена й оприлюднена. Ніякої зради там немає. Всі деталі будуть рівно тоді, коли вони будуть оприлюднені і прийняті всі відповідні рішення», — сказав прем’єр.

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За словами Корецького, скепсис щодо змін до системи бронювання зараз безпідставний, оскільки жодних рішень ще не ухвалено.

«Немає що критикувати зараз. А те, що система мобілізації і бронювання підлягає вдосконаленню, — це беззаперечний факт. Те, що Генштаб потребує військових, — це факт. Тому саме так ми зараз і працюємо. Немає за що переживати критичним підприємствам, які дійсно є критичними і для оборонного комплексу, і для енергетичного комплексу. Можу сказати з впевненістю, що для цих людей, для цих виробництв ніяких радикальних змін не буде», — наголосив глава уряду.

Раніше Корецький повідомив, що в Україні можуть скасувати право підприємств бронювати 100% працівників від мобілізації. Через масові зловживання та «роздування» штату Кабінет міністрів готує нові критерії критичності бізнесу.

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