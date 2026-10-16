Чи повертатимуть чоловіків з-за кордону в Україну: що готують влада та Європа

Чи повернуть чоловіків з-за кордону в Україну / © pexels.com

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Що відомо про можливе повернення військовозобов’язаних, правила військового обліку та отримання консульських послуг 2026 року — читайте далі.

Чи можуть повернути чоловіків з-за кордону в Україну

Станом на жовтень 2026 року питання повернення українських чоловіків мобілізаційного віку залишається предметом обговорень між українською владою та урядами європейських держав. Окрему увагу приділяють громадянам, які виїхали з України з порушенням установлених правил.

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14 квітня 2026 року президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявили про необхідність працювати над поверненням українців, які мають виконувати військовий обов’язок. Глава держави наголосив, що відповідні служби обох країн повинні займатися питанням чоловіків, які виїхали за кордон, зокрема незаконно.

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У липні 2026 року посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив про роботу спільної українсько-німецької групи, яка обговорює можливі механізми повернення чоловіків мобілізаційного віку, котрі залишили Україну з порушенням законодавства.

Однак сам факт таких переговорів не свідчить про запровадження загального механізму примусового повернення. Для практичної реалізації відповідних намірів потрібні конкретні правові підстави та процедури, що відповідають законодавству України й держав перебування громадян.

Чи можуть примусово депортувати українських чоловіків з Європи

Питання повернення чоловіків призовного віку з-за кордону необхідно розглядати окремо від заяв про політичну готовність сприяти їхньому поверненню.

Перебування громадянина України за кордоном саме по собі не означає, що іноземна держава може автоматично депортувати його через вік або потенційний обов’язок проходити військову службу.

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Рішення про видворення ухвалюють відповідно до законодавства конкретної країни та застосовних міжнародних норм. Для цього мають існувати передбачені законом підстави. Так само екстрадиція не є універсальним інструментом повернення військовозобов’язаних: вона застосовується в межах відповідних правових процедур, зокрема у зв’язку з кримінальними правопорушеннями.

Тому важливо розрізняти кілька ситуацій:

Добровільне повернення. Громадянин самостійно вирішує повернутися в Україну та виконує вимоги законодавства. Повернення за рішенням компетентних органів. Можливе за наявності належних правових підстав і з дотриманням установленої процедури. Депортація з іноземної держави. Залежить від законодавства цієї держави, міграційного статусу людини та конкретних обставин. Екстрадиція. Окрема правова процедура, яку не можна ототожнювати зі звичайним поверненням громадян на батьківщину.

Отже, заяви про співпрацю України з європейськими партнерами не варто трактувати як підтвердження того, що всіх українських чоловіків мобілізаційного віку невдовзі примусово повернуть додому.

Що змінилося для чоловіків за кордоном 2026 року

Українські громадяни, які перебувають за межами країни, мають виконувати вимоги військового обліку, якщо на них поширюються відповідні законодавчі норми.

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За інформацією Міністерства закордонних справ України, оприлюдненою 13 серпня 2026 року, чоловіки віком від 18 до 60 років під час воєнного стану для отримання більшості консульських послуг повинні подавати військово-обліковий документ в електронній формі. Він має бути дійсним і містити відомості про актуальність персональних даних.

Електронний військово-обліковий документ можна сформувати через застосунок «Резерв+» після уточнення персональних даних.

Водночас передбачені винятки. Зокрема, ця вимога не поширюється на оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, окремі консульські дії щодо дітей та випадки звернення громадян, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном.

Якщо чоловік не може оновити дані через «Резерв+» через відсутність реєстраційного номера облікової картки платника податків, він може звернутися до українського посольства або консульства для оформлення відповідних даних через систему «е-Консул».

Таким чином, перебування за кордоном не звільняє від застосовних правил військового обліку, але виконання цих вимог не означає автоматичного повернення людини в Україну.

Чи можуть вручити повістку чоловікові, який перебуває за кордоном

Питання вручення повісток за межами України також потребує розмежування повноважень українських органів та іноземної влади.

Українські дипломатичні установи виконують консульські функції та діють у межах повноважень, установлених законодавством. Саме перебування громадянина на консульському обліку або звернення по консульську послугу не означає автоматичного вручення йому повістки.

Водночас чоловіки, на яких поширюються вимоги українського законодавства про військовий облік і мобілізацію, повинні дотримуватися цих норм незалежно від місця проживання. Конкретні обов’язки та можливі наслідки їх порушення залежать від обставин справи й чинного законодавства.

Якщо людина отримала офіційне повідомлення від українських органів або має питання щодо свого військово-облікового статусу, варто перевірити інформацію через офіційні державні ресурси та, за потреби, звернутися до юриста.

Чи стосуються нові правила українців, які перебувають у Німеччині

Німеччина стала однією з країн, з якими Україна обговорює можливі механізми повернення громадян, що виїхали з порушенням українського законодавства.

Водночас правила тимчасового захисту та умови перебування українців у Німеччині залежать від рішень Європейського Союзу й німецького законодавства.

23 вересня 2026 року офіційний портал Germany4Ukraine повідомив, що тимчасовий захист для українців, які вже перебувають у Німеччині на відповідних підставах, продовжено до 4 березня 2028 року.

Водночас для людей, які вперше в’їжджають до ЄС від 5 серпня 2026 року, передбачено нові умови надання тимчасового захисту. Зокрема, чоловіки, на яких поширюються військові обов’язки в Україні, повинні підтвердити, що вони не підпадають під такі зобов’язання або звільнені від них і мають право законно виїхати з України.

Ці зміни не поширюються автоматично на українців, які вже проживають у ЄС і мають відповідний статус захисту.

Отже, українським чоловікам за кордоном варто розрізняти правила отримання міграційного статусу, вимоги військового обліку в Україні та можливі процедури повернення. Це різні юридичні питання, кожне з яких має власні підстави й порядок застосування.

Що робити чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном

Громадянам України, які проживають за межами країни, доцільно перевірити свій військово-обліковий статус і переконатися, що персональні дані актуальні.

Для цього можна:

Перевірити військово-облікові дані через застосунок «Резерв+». За потреби сформувати актуальний електронний військово-обліковий документ. Уточнити вимоги до консульської послуги на офіційному сайті МЗС України або в українському посольстві. Перевірити умови свого перебування в країні проживання, зокрема правила тимчасового захисту. У разі спірної ситуації звернутися по індивідуальну юридичну консультацію.

Варто враховувати, що правила мобілізації, військового обліку та перетину державного кордону можуть змінюватися. Тому перед ухваленням важливих рішень необхідно перевіряти чинну редакцію нормативних актів і офіційні роз’яснення відповідних органів.

Чи повернуть чоловіків призовного віку в Україну: головне

Станом на жовтень 2026 року українська влада та окремі європейські партнери обговорюють способи повернення чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон із порушенням законодавства. Проте політичні заяви й робота міждержавних груп самі по собі не створюють універсального механізму примусової депортації.

Українці за кордоном повинні дотримуватися застосовних правил військового обліку та вимог країни проживання. Конкретні наслідки для кожного громадянина залежать від його правового статусу, обставин виїзду та чинних норм законодавства.

FAQ

Чи можуть примусово повернути чоловіків призовного віку з-за кордону 2026 року?

Загального автоматичного механізму примусового повернення всіх українських чоловіків мобілізаційного віку немає. Можливість видворення або іншої процедури повернення залежить від конкретних правових підстав і законодавства держави перебування.

Чи потрібно чоловікам за кордоном оновлювати військово-облікові дані?

Так, якщо на них поширюються відповідні вимоги українського законодавства. Для отримання більшості консульських послуг чоловіки віком від 18 до 60 років мають подавати актуальний електронний військово-обліковий документ. Водночас передбачені винятки, зокрема для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

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