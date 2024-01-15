"Буквально поступают с конвейера": в ГУР рассказали, как РФ наладила производство "Шахедов"

Оккупационная армия России имела первый контракт, предусматривавший поставки беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" с территории Ирана. После этого они сами наладили собственное производство – оно уже работает на территории России, в частности, в Елабуге. Там на сегодняшний день развернуто минимум две линии производства. Но в большинстве своем комплектующие поступают из других стран.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"В декабре было наиболее массированное применение беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" (по Украине – ред.). Если я не ошибаюсь, то в декабре враг применил около 770-780 этих ударных БПЛА. Речь идет только о тех, что были нами зафиксированы. Ведь есть еще определенный процент – ориентировочно 4% – не долетающих, не стартовавших или взорвавшихся сразу после запуска. У нас есть подтвержденные с российской стороны, что такие случаи происходят", — отметил он.

По словам Скибицкого, на сегодняшний день Москве удалось наладить производство планера – корпуса этих БПЛА. Их Россия уже производит самостоятельно. Однако больше запчастей, деталей теперь поступают из других стран, то есть все не замыкается только на Иране.

"Наша оценка состоит в том, что Российская Федерация способна и она уже производит или собирает беспилотные летательные аппараты именно на своей территории. Об этом свидетельствуют, во-первых, те фрагменты, которые мы находим после вражеских атак. Во-вторых, если говорить о двигатели в "Шахедах", то раньше они были максимум двух разных фирм, вместо этого сейчас речь идет минимум о 3-4 разных фирмах, в том числе и китайских", — уточнил представитель ГУР.

Цель Москвы – к 2026 году выйти на полный, замкнутый цикл производства именно таких БПЛА на территории России.

"Я не уверен, что им удастся заменить или найти российский аналог, например, электронной базы — микросхем, чипов и т.д. Но стартеры, корпус, боевую часть, двигатели, другие элементы навигационной системы на сегодняшний день Российская Федерация способна производить", — отметил Скибицкий.

По оценке украинской разведки, россияне могут изготовить (столько они, например, сделали в течение декабря) 330-350 единиц этих БПЛА. Но это зависит от того, есть ли детали, потому что, например, могут быть корпуса, боевые части, но нет двигателей.

"Что могли – собрали и ждут только двигателей. Пришли двигатели – и соответственно, количество готовых изделий вырастет, их будет более 300. Но, как и в случае с ракетами, все "Шахеды" или так называемые "Герань-2", что изготавливаются, сразу идут на боевое применение. И поэтому мы и видим разное количество применяемых беспилотников. Декабрь показал, что даже если у врага и были какие-то запасы, то они на сегодня иссякают, и все эти запускаемые БПЛА буквально поступают с конвейера", — резюмировал Вадим Скибицкий.

Напомним, в ГУР назвали объем боеприпасов, которые Россия получает от КНДР.

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