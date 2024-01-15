Печеночные котлеты с рисом: простой рецепт

Печеночные котлеты получаются сочные, а благодаря добавлению риса в фарш – еще и воздушные, и сытные. Для приготовления блюда вам понадобятся доступные ингредиенты, такие как печень, морковь, лук и отварной рис. Подавайте на обед или ужин с овощным гарниром, сметаной или с вашим любимым соусом.
Ингредиенты
- печень куриная
- 600 г
- рис
- ½ стакана
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- мука
- 1,5 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Печень промойте, удалите все пленочки и кровеносные сосуды. Нарежьте на кусочки.
- Рис промойте и отварите до готовности. Остудите.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на терке. Обжарьте на раскаленной сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета.
- К печенке выложите лук с морковью, добавьте перец и соль. Перебейте блендером до однородной массы. Добавьте отварной рис, муку и перемешайте.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте ложкой печеночную смесь и обжаривайте на среднем огне с двух сторон до готовности.
Советы:
- Если у вас нет блендера, то все ингредиенты можно перекрутить на мясорубке.
- Печень используйте любую.
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