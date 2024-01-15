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Печеночные котлеты с рисом: простой рецепт

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
269 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
627
Время на прочтение
1 мин
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Печеночные котлеты с рисом: простой рецепт

Печеночные котлеты с рисом / Фото: Credits

Печеночные котлеты получаются сочные, а благодаря добавлению риса в фарш – еще  и воздушные, и сытные. Для приготовления блюда вам понадобятся доступные ингредиенты, такие как печень, морковь, лук и отварной рис. Подавайте на обед или ужин с овощным гарниром, сметаной или с вашим любимым соусом. 

Ингредиенты

печень куриная
600 г
рис
½ стакана
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
мука
1,5 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Печень промойте, удалите все пленочки и кровеносные сосуды. Нарежьте на кусочки.
  2. Рис промойте и отварите до готовности. Остудите.
  3. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на терке. Обжарьте на раскаленной сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета.
  4. К печенке выложите лук с морковью, добавьте перец и соль. Перебейте блендером до однородной массы. Добавьте отварной рис, муку и перемешайте.
  5. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте ложкой печеночную смесь и обжаривайте на среднем огне с двух сторон до готовности.

Советы:

  • Если у вас нет блендера, то все ингредиенты можно перекрутить на мясорубке.
  • Печень используйте любую.

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