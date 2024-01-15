Печеночные котлеты с рисом: простой рецепт

Печеночные котлеты получаются сочные, а благодаря добавлению риса в фарш – еще и воздушные, и сытные. Для приготовления блюда вам понадобятся доступные ингредиенты, такие как печень, морковь, лук и отварной рис. Подавайте на обед или ужин с овощным гарниром, сметаной или с вашим любимым соусом.