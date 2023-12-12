Мясо по-албански: необычный рецепт

Мясо по-албански представляет собой сочные котлетки из мелко нарезанной говядины. Особенности приготовления блюда в том, что мясо не нужно перекручивать на мясорубке, а просто достаточно нарезать на мелкие кусочки. Чтобы блюдо вышло сочным, к мясу добавьте яйцо, майонез, репчатый лук и крахмал.