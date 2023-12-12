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Мясо по-албански: необычный рецепт

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
152 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
618
Время на прочтение
1 мин
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Мясо по-албански: необычный рецепт

Мясо по-албански / Фото: Credits

Мясо по-албански представляет собой сочные котлетки из мелко нарезанной говядины. Особенности приготовления блюда в том, что мясо не нужно перекручивать на мясорубке, а просто достаточно нарезать на мелкие кусочки. Чтобы блюдо вышло сочным, к мясу добавьте яйцо, майонез, репчатый лук и крахмал.

Ингредиенты

мясо говядины
0,5 кг
яйцо
1 шт.
крахмал
3 ст. л.
майонез
2 ст. л.
чеснок
2 зубчикка
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Мясо нарежьте мелкими кусочками. Добавьте яйцо, крахмал, майонез, чеснок (выдавленный через пресс), перец, соль. Перемешайте.
  2. Поставьте в холодильник на 12 часов, желательно на ночь.
  3. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте ложкой мясную массу, формируя небольшие котлетки.
  4. Обжаривайте с двух сторон 5-7 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Мясо можно использовать любое.
  • Крахмал может быть кукурузный или картофельный.
  • Котлеты можна поджарить на гриле. 

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Дата публикации
Просмотры
618
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