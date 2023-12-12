Мясо по-албански: необычный рецепт

Мясо по-албански представляет собой сочные котлетки из мелко нарезанной говядины. Особенности приготовления блюда в том, что мясо не нужно перекручивать на мясорубке, а просто достаточно нарезать на мелкие кусочки. Чтобы блюдо вышло сочным, к мясу добавьте яйцо, майонез, репчатый лук и крахмал.
Ингредиенты
- мясо говядины
- 0,5 кг
- яйцо
- 1 шт.
- крахмал
- 3 ст. л.
- майонез
- 2 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчикка
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Мясо нарежьте мелкими кусочками. Добавьте яйцо, крахмал, майонез, чеснок (выдавленный через пресс), перец, соль. Перемешайте.
- Поставьте в холодильник на 12 часов, желательно на ночь.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте ложкой мясную массу, формируя небольшие котлетки.
- Обжаривайте с двух сторон 5-7 минут до золотистой корочки.
Советы:
- Мясо можно использовать любое.
- Крахмал может быть кукурузный или картофельный.
- Котлеты можна поджарить на гриле.
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