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М'ясо по-албанськи: незвичайний рецепт

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
152 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
618
Час на прочитання
1 хв
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М'ясо по-албанськи: незвичайний рецепт

М'ясо по-албанськи / Фото: Credits

М'ясо по-албанськи є соковитими котлетками з дрібно нарізаної яловичини. Особливості приготування страви в тому, що м'ясо не потрібно перекручувати на м'ясорубці, а просто достатньо нарізати на дрібні шматочки. Щоб страва вийшла соковитою, до м'яса додайте яйце, майонез, цибулю і крохмаль.

Інгредієнти

м'ясо яловичини
0,5 кг
яйце
1 шт.
крохмаль
3 ст. л.
майонез
2 ст. л.
часник
2 зубчики
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. М'ясо наріжте дрібними шматочками. Додайте яйце, крохмаль, майонез, часник (видавлений через прес), перець, сіль. Перемішайте.
  2. Поставте в холодильник на 12 годин, бажано на ніч.
  3. На розігріту сковороду з олією викладайте ложкою м'ясну масу, формуючи невеликі котлетки.
  4. Обсмажуйте з двох боків 5-7 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • М'ясо можна використовувати будь-яке.
  • Крохмаль може бути кукурудзяний або картопляний.
  • Котлети можна підсмажити на грилі.

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Дата публікації
Перегляди
618
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