М'ясо по-албанськи: незвичайний рецепт

М'ясо по-албанськи є соковитими котлетками з дрібно нарізаної яловичини. Особливості приготування страви в тому, що м'ясо не потрібно перекручувати на м'ясорубці, а просто достатньо нарізати на дрібні шматочки. Щоб страва вийшла соковитою, до м'яса додайте яйце, майонез, цибулю і крохмаль.