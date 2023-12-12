М'ясо по-албанськи: незвичайний рецепт

М'ясо по-албанськи є соковитими котлетками з дрібно нарізаної яловичини. Особливості приготування страви в тому, що м'ясо не потрібно перекручувати на м'ясорубці, а просто достатньо нарізати на дрібні шматочки. Щоб страва вийшла соковитою, до м'яса додайте яйце, майонез, цибулю і крохмаль.
Інгредієнти
- м'ясо яловичини
- 0,5 кг
- яйце
- 1 шт.
- крохмаль
- 3 ст. л.
- майонез
- 2 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- М'ясо наріжте дрібними шматочками. Додайте яйце, крохмаль, майонез, часник (видавлений через прес), перець, сіль. Перемішайте.
- Поставте в холодильник на 12 годин, бажано на ніч.
- На розігріту сковороду з олією викладайте ложкою м'ясну масу, формуючи невеликі котлетки.
- Обсмажуйте з двох боків 5-7 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
- М'ясо можна використовувати будь-яке.
- Крохмаль може бути кукурудзяний або картопляний.
- Котлети можна підсмажити на грилі.
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