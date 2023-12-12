"Не трагедія": Данілов прокоментував затримку допомоги Україні від США

Олексій Данілов також припустив, коли Україна може отримати допомогу від Америки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголосив на тому, що хоча в США досі не дійшли консенсусу щодо бюджету на наступний рік, у якому закладена підтримка України, не варто робити з цього трагедію.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

"Якщо станеться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва, ми будемо щасливі", - сказав Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що американська оборонна допомога для України буде схвалена. Однак, за його словами, якщо це станеться трохи пізніше, то "не варто робити з цього трагедію".

На запитання, чи програє Україна війну, якщо припиниться допомога США, він відкинув таку можливість, тому що "правда на нашому боці".

"Чи знищить Путін нас на очах у всього людства? Чи буде він вбивати наших дітей, наших жінок, наших старих? І весь світ буде дивитися на це із закритими очима? Тоді виникає запитання: у якому світі ми живемо?", - сказав Данілов.

Олексій Данілов також спростував повідомлення про напруженість між президентом Володимиром Зеленським і Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Я не стверджую, що такі речі, які сьогодні артикулюються в ЗМІ, є реальними", - резюмував він.

Нагадаємо, Зеленський в США зустрівся з Ллойдом Остіном та Чарльзом Брауном.

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