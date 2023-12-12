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"Не трагедія": Данілов прокоментував затримку допомоги Україні від США

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Не трагедія": Данілов прокоментував затримку допомоги Україні від США

Олексій Данілов / Фото: Getty Images

Олексій Данілов також припустив, коли Україна може отримати допомогу від Америки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголосив на тому, що хоча в США досі не дійшли консенсусу щодо бюджету на наступний рік, у якому закладена підтримка України, не варто робити з цього трагедію.  

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

"Якщо станеться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва, ми будемо щасливі", - сказав Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що американська оборонна допомога для України буде схвалена. Однак, за його словами, якщо це станеться трохи пізніше, то "не варто робити з цього трагедію".

На запитання, чи програє Україна війну, якщо припиниться допомога США, він відкинув таку можливість, тому що "правда на нашому боці".

"Чи знищить Путін нас на очах у всього людства? Чи буде він вбивати наших дітей, наших жінок, наших старих? І весь світ буде дивитися на це із закритими очима? Тоді виникає запитання: у якому світі ми живемо?", - сказав Данілов.

Олексій Данілов також спростував повідомлення про напруженість між президентом Володимиром Зеленським і Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Я не стверджую, що такі речі, які сьогодні артикулюються в ЗМІ, є реальними", - резюмував він.

Нагадаємо, Зеленський в США зустрівся з Ллойдом Остіном та Чарльзом Брауном.

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Перегляди
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