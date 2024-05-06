Данілов та інші: Росія оголосила у розшук низку колишніх українських топчиновників

Крім Данілова у розшук були оголошені Павло Клімкін, Арсен Аваков та Володимир Гройсман.

Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило розшук екссекретаря РНБО Олексія Данілова та низку інших колишніх українських топчиновників.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

У повідомленні вказується, що серед оголошених у розшук є колишній премʼєр-міністр Володимир Гройсман, колишній голова МВС Арсен Аваков та екскерівник МЗС Павло Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України прокоментували оголошення Росією у розшук президента Володимира Зеленського.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського за статтею Кримінального кодексу РФ.

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