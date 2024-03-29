Данілов поїде послом до Молдови – нардеп

Раніше Олексій Гончаренко казав, що Данілова відправлять до Норвегії.

Олексія Данілова, якого президент звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України, призначать послом до Молдови.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі.

"Данілов їде до Молдови. Послом... Практично Норвегія", – написав нардеп.

Раніше Олексій Гончаренко казав, що Данілова відправлять до Норвегії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 26 березня, звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це стало відомо з відповідного указу на сайті Офісу президента.

Згідно з новим указом, на місце Данілова призначено Литвиненка Олександра Валерійовича. Перед цим від 2021 року він очолював Службу зовнішньої розвідки України, а до того – був директором Національного інституту стратегічних досліджень.