В Одесі пролунали вибухи

В місті було чути кілька вибухів.

У п'ятницю, 29 березня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Їх було кілька. ПС попереджали про пуск ракети.

Про це інформують моніторингові канали та місцеві медіа.

"В Одесі було чутно вибухи, повідомляють наші кореспонденти", - поінформувало "Суспільне".

До слова, повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 14:15. Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Одеси. Моніторингові чати інформують, що було зафіксований пуск ракети Х-59 російським Су-34 з акваторії Чорного моря.

Як повідомлялося, вночі 29 березня Російська Федерація завдала потужного удару різними ракетами і БпЛА. Окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищила 84 дрони і ракети у різних областях України. Втім, сталися влучання.

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