В Одессе раздались взрывы

В городе было слышно несколько взрывов.

В пятницу, 29 марта, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Их было несколько. ПС предупреждали о пуске ракеты.

Об этом сообщает мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Одессе были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", — проинформировало "Общественное".

К слову, воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 14:15. Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Одессы. Мониторинговые чаты информируют, что был зафиксирован пуск ракеты Х-59 российским Су-34 из акватории Черного моря.

Как сообщалось, ночью 29 марта Российская Федерация нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. оккупанты применили 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожило 84 дрона и ракеты в разных областях Украины. Впрочем, произошли попадания.

Читайте также: