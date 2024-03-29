Россия атаковала ракетами Черновицкая область: что известно

Ночью в пятницу, 29 марта, во время тревоги силами ПВО были сбиты над территорией Черновицкой области российские ракеты.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

"Во время воздушной тревоги силами ПВО сбиты над территорией области вражеские ракеты. Все соответствующие службы выехали на места падения обломков", — говорится в сообщении.

По его словам, предварительно обошлось без жертв.

Как сообщалось, во время ракетной атаки взрывы прогремели в ряде регионов. В частности, в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Днепре.

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