Во время ракетной атаки взрывы прогремели в ряде регионов

Во время ракетной атаки на Украину взрывы прогремели в Хмельнитчине, Ивано-Франковской области и в Днепре.

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Об этом информируют корреспонденты ТСН.ua.

Отметим, что российские захватчики при массированной атаке использовали крылатые ракеты, управляемые ракеты, баллистические ракеты, аэробалистические гиперзвуковые ракеты и ударные беспилотники.

Мониторинговые каналы сообщают, что основной целью окупантов во время сегодняшней атаки были энергетические объекты.

Напомним, ранее сообщалось, что во время ракетной атаки российских захватчиков по Украине в Польше в небо были подняты истребители.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия вывела в Черное море подлодку с ракетами "Калибр".

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