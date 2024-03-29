На Днепропетровщине раздались взрывы: в Каменском проблемы со светом

Воздушные силы сообщали о пусках вражеских ракет в направлении области.

В Днепре и Каменском Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Сообщается, что взрывы прогремели поздно вечером, 28 марта. После взрывов в одном из районов Каменского возникли проблемы с электричеством.

До этого Воздушные силы сообщали о пусках вражеских ракет по направлению к Днепропетровщине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах раздался ряд взрывов. Город и область атакуют вражеские дроны-камикадзе.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики ночью обстреляли Запорожье, в результате чего пострадали.

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