На Днепропетровщине раздались взрывы: в Каменском проблемы со светом

Воздушные силы сообщали о пусках вражеских ракет в направлении области.
В Днепре и Каменском Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
Сообщается, что взрывы прогремели поздно вечером, 28 марта. После взрывов в одном из районов Каменского возникли проблемы с электричеством.
До этого Воздушные силы сообщали о пусках вражеских ракет по направлению к Днепропетровщине.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах раздался ряд взрывов. Город и область атакуют вражеские дроны-камикадзе.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики ночью обстреляли Запорожье, в результате чего пострадали.
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