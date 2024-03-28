Россияне атаковали с беспилотников Берислав в Херсонской области: что известно

Сегодня, 28 марта, российские военные атаковали беспилотниками Берислав Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

В результате детонации взрывчатки ранен 38-летний местный житель. У него диагностировали взрывную травму, ранение руки и ноги. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Ранее стало известно, что оккупанты крыли огнем Херсонщину. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки и 10 частных домов. Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, объект критической инфраструктуры, торговый центр, хозяйственные постройки и автомобиль.

За минувшие сутки – двое погибших.

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